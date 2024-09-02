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        Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti

        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Eskikarahisar köyünde selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:01
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        Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti
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        Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Eskikarahisar köyünde selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

        Vatandaşlarla bir araya gelen İçli, Eskikarahisar Camii'nde incelemede bulundu.

        İmam hatip Ahmet Taha Ceran'dan bilgi alan İçli, "Hamdolsun ki can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Rabbim, daha büyük doğal afet ve felaketlerden aziz milletimizi korusun." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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