Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti

İmam hatip Ahmet Taha Ceran'dan bilgi alan İçli, "Hamdolsun ki can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Rabbim, daha büyük doğal afet ve felaketlerden aziz milletimizi korusun." dedi.

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