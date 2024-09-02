Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar'da mesire alanı hizmete açıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapımı tamamlanan Gölpark mesire alanı tesisleri vatandaşların hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar'da mesire alanı hizmete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapımı tamamlanan Gölpark mesire alanı tesisleri vatandaşların hizmete açıldı.

        Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe girişinde inşa ettikleri mesire alanına doğal taşlardan havuz yaptıklarını ve etrafına kameriye yerleştirdiklerini söyledi.

        Mesire alanının hayırlı olmasını dileyen Sevinç, "Festival alanımız çok geniş bir bölge olduğu için vatandaşlarımızın bu alanda güzel vakit geçirmeleri amacıyla böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdık." dedi.

        Alanın tamamen belediye imkanlarıyla oluşturulduğunu aktaran Sevinç, "Amacımız, ilçe halkımıza güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak. Bunun ilkini göreve geldiğimiz andan itibaren başlamış olduğumuz çalışmalar kapsamında gerçekleştirdik. Festival alanımızda piknik alanlarımız var. Fakat burası sadece havuz başında dinlenmek isteyenler için böyle bir alanı halkımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Bu alanımızı 20 gün içerisinde tamamladık." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti
        Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti
        16 yıl sonra su tamamen çekildi; köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı
        16 yıl sonra su tamamen çekildi; köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı
        Ulaş Kaymakamı Zafer, sel felaketi yaşayan Eskikarahisar köyünde incelemele...
        Ulaş Kaymakamı Zafer, sel felaketi yaşayan Eskikarahisar köyünde incelemele...
        Sivas'ta ata tohumundan yetiştirilen manda yüreği cinsi domates hasat edili...
        Sivas'ta ata tohumundan yetiştirilen manda yüreği cinsi domates hasat edili...
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak