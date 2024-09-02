Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        C.A. (39) yönetimindeki 54 AGF 727 plakalı hafif ticari araç, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A. (4), A.A.A. (6) ve F.A. (32) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        Motosikletle geldi, ölüm yağdırdı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        İsrail'de genel grev başladı
        İsrail'de genel grev başladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldırı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Sol artık Jakobs'a emanet
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        Yaşadığınız şeyin adı 'distimi' olabilir!
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Vergi gelirleri beklenenin altında
        Vergi gelirleri beklenenin altında

        Benzer Haberler

        Akıncılar'da mesire alanı hizmete açıldı
        Akıncılar'da mesire alanı hizmete açıldı
        Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti
        Ulaş Müftüsü İçli selden etkilenen Eskikarahisar köyünü ziyaret etti
        16 yıl sonra su tamamen çekildi; köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı
        16 yıl sonra su tamamen çekildi; köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı
        Ulaş Kaymakamı Zafer, sel felaketi yaşayan Eskikarahisar köyünde incelemele...
        Ulaş Kaymakamı Zafer, sel felaketi yaşayan Eskikarahisar köyünde incelemele...
        Sivas'ta ata tohumundan yetiştirilen manda yüreği cinsi domates hasat edili...
        Sivas'ta ata tohumundan yetiştirilen manda yüreği cinsi domates hasat edili...
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak