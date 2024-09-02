Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.
C.A. (39) yönetimindeki 54 AGF 727 plakalı hafif ticari araç, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A. (4), A.A.A. (6) ve F.A. (32) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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