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        Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 7 kişi yaralandı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 21:51 Güncelleme: 02.09.2024 - 21:51
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        Sivas'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs istinat duvarına çarptı, 7 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        A.E. (40) yönetimindeki 61 ACD 436 plakalı minibüs, Üç Yol Kavşağı'nda istinat duvarına çarptı.

        Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan F.U. (19), E.Ç. (35), D.Ç. (18), S.Ç. (12), Ş.U. (38) ve Ö.Ç. (15) yaralandı.

        Koyulhisar ve Suşehri Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Minibüste 22 fındık işçisinin olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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