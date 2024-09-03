Akıncılar'da okula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Akıncılar ve 80. Yıl ilkokullarını ziyaret eden Sevinç, öğrencilerle bir araya geldi.

Sevinç, öğrencilere çanta, defter, kalem ve silgiden oluşan kırtasiye seti hediye etti.

Belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Sevinç, "Okula yeni başlayan öğrencilerin tamamına kırtasiye seti dağıttık. Bu uygulamayı her eğitim öğretim dönemi başlarken devam ettireceğiz." dedi.