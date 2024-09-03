Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

        Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'ndeki festivalin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sporculara başarı diledi.

        Şimşek, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ettiğini söyledi.

        Ata sporu güreşin insanlık tarihi kadar eski ve köklü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Güreş sporu nesilden nesile aktarılmış ve günümüzde de hala önemini ve popülaritesini devam ettirmektedir. Günümüzde ülkemizin her bölgesinde yağlı güreş, karakucak gibi adlarla festivaller düzenlenmekte, halkımız da büyük ilgi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

        Güreş denilince akla ilk gelen illerin başında Sivas'ın yer aldığını dile getiren Şimşek, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanlarıyla göğsümüzü kabartan Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürk, Aydın Polatçı, Arif Kama, Fevzi Şeker, Ali Özdemir, Cenk İldem gibi sporcular bu topraklarda yetişmiş, ilimizin adını dünyaya duyurmuşlardır." diye konuştu.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise belediye öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen festivale Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, İran ve Almanya'dan 500'e yakın sporcunun katıldığını söyledi.

        Uzun, festivalle şehirde ata sporu güreşi yaşatmayı ve gençleri bu spora özendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        6 kişinin ölümüne yol açan sürücüye tahliye!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Fransa bu davayı konuşuyor!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Suşehri Kaymakamı Yıldız fıstık bahçelerini inceledi
        Suşehri Kaymakamı Yıldız fıstık bahçelerini inceledi
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Suşehri'nde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Suşehri'nde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Sivas'ta zincirleme kaza: 9 yaralı
        Sivas'ta zincirleme kaza: 9 yaralı
        GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 105...
        GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi 105...