Sivas'ta 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 2. Uluslararası Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'ndeki festivalin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sporculara başarı diledi.

Şimşek, Türk siyasi hayatında önemli izler bırakan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ettiğini söyledi.

Ata sporu güreşin insanlık tarihi kadar eski ve köklü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Güreş sporu nesilden nesile aktarılmış ve günümüzde de hala önemini ve popülaritesini devam ettirmektedir. Günümüzde ülkemizin her bölgesinde yağlı güreş, karakucak gibi adlarla festivaller düzenlenmekte, halkımız da büyük ilgi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Güreş denilince akla ilk gelen illerin başında Sivas'ın yer aldığını dile getiren Şimşek, "Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanlarıyla göğsümüzü kabartan Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürk, Aydın Polatçı, Arif Kama, Fevzi Şeker, Ali Özdemir, Cenk İldem gibi sporcular bu topraklarda yetişmiş, ilimizin adını dünyaya duyurmuşlardır." diye konuştu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise belediye öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen festivale Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Afganistan, İran ve Almanya'dan 500'e yakın sporcunun katıldığını söyledi.