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        Suşehri'nde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:26
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        Suşehri'nde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, zabıta amirliğini ziyaret etti.

        Zabıta Amiri Ferhat Murat Yeğin'den çalışmaları hakkında bilgi alan Kayaoğlu, "Zabıta, toplumun huzuru ve ihtiyaçlarının karşılandığı ilk basamaktır." dedi.

        Zabıtanın belediyenin üniforması olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, "İlçemizin huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışan zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyorum. Çalışma arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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