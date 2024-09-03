Suşehri'nde Zabıta Teşkilatının 198. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Zabıtanın belediyenin üniforması olduğunu vurgulayan Kayaoğlu, "İlçemizin huzuru, düzeni ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz çalışan zabıta arkadaşlarımın haftasını kutluyorum. Çalışma arkadaşlarıma görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

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