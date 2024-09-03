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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:26 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:29
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.A. (26) yönetimindeki 06 RES 33 plakalı otomobil, Şarkışla-Altınyayla kara yolu Cemel beldesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve otomobilde bulunan D.A. (20) yaralandı.

        Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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