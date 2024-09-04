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        Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlanıyor

        TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:00
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        Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlanıyor
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        TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

        Çelenk sunma töreninin ardından Adan ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

        Törene, Adan, Özel ve Destici'nin yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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