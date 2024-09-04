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        TBMM Başkanvekili Adan ve CHP Genel Başkanı Özel, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi

        TBMM Başkanvekili Celal Adan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:35
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        TBMM Başkanvekili Adan ve CHP Genel Başkanı Özel, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi
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        TBMM Başkanvekili Celal Adan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

        Sivas Kongresi'nin 105. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Adan ve Özel, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

        Adan ve Özel, salondaki tarihi sıralara oturarak sanatçılar tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer ilgililer de salondaki sıralara oturarak, etkinliği takip etti.

        Adan, Özel ve Destici, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü kutlama programına katıldı.

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