CHP Genel Başkanı Özel, Sivas'ta partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, bugün öz güvenli siyasetiyle iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir. Atatürk'ün hatırasına armağan ederiz ki partimiz Cumhuriyet'i korumaya, yüceltmeye ant içmiş gençlerin ve kadınların daha çok söz sahibi olduğu bizatihi milletin partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde Ata'mızın partisini iktidar yapacak kararlılıktadır." dedi.

Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi hakkında bilgi verdi.

Özgür Özel, o kongrede 8 gün süren tartışmaların, fikir alışverişlerinin sonunda hem Kurtuluş Savaşı'nın örgütlendiğini hem de Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki kuruluşuna yönelik idealler ve yol haritasının ana hatlarıyla belirlendiğini ifade etti.

Sivas Kongresi'nin, önce son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanmasını, ardından kurtuluş mücadelesini de yönetecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını kolaylaştırdığını ve teşvik ettiğini belirten Özel, bağımsızlık ve özgürlüğe giden yolun en güçlü kolunun Sivas Kongresi'nde inşa edildiğini belirtti.