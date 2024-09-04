CHP Genel Başkanı Özel, Sivas'ta partisinin "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda konuştu: (2)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hedeflerinin yerel seçimlerde aldıkları yüzde 38'lik oyu yüzde 50'nin üzerine çıkartmak için milletle kurdukları bağı güçlü hale getirmek olduğunu söyledi.

Özel, partisince Sivas'ta bir otelde düzenlenen "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın açılışını bugün yaptıklarını belirterek, Sivas Kongresi'nin 105. yılında yine Sivas'ta bir araya geldiklerini ifade etti.

Geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine değinen Özel, "Geçen yıl bu günlerde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlup çıkan partimiz son derece üzgün, yaralı ve umutsuz seçmenlerimiz vardı. Sokakta karşılaştığımız gençlerin gözlerindeki fer sönmüş, büyüklerimizin omzu yere düşmüştü. Toplumda büyük bir hayal kırıklığı ve umutsuzluk hali hakimdi. O günlerde hepimizin önüne yeni bir sayfa açmak için şunu söyledik; 'Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamayız, CHP değişecek, Türkiye değişecek.'" diye konuştu.

Özel, 5 Kasım kurultayında delegelerin ortaya koyduğu iradenin, 31 Mart seçimlerinde CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yapan irade olduğunu aktardı. Kurultayın sloganının "değişim" olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle konuştu: "Ancak bu değişimi sadece kişilere indirgemek vefasızlık yapmak olur. İhtiyacımız olan bu değişimi başta partinin yazılı belgelerine yansıtarak devam ettirmektir. İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda bu değişim talebinin altını doldurarak tüzüğümüzü daha da demokratikleştirecek, ardından partimizin iktidar programına evrilecek olan parti programımızı değiştirme aşamasına güçlü bir adım atacağız. Kurultayımız için nisan ayından itibaren görüş ve önerileri toplamaya başladık. Önümüzdeki günlerde 6 Eylül'de tüzüğümüzü değiştirdikten sonra 7 veya 8'inde 25 farklı masada ve 4 ana temada, çok farklı görüşlerin tartışıldığı ve değişim kurultayının en önemli bileşeni olan program değişikliğini nasıl yapacağımız, 81 ilde nasıl yürüteceğimiz, ilçelere nasıl taşıyacağımız, kamuoyunun taleplerini nasıl alacağımız, toplumun beklentilerini nasıl duyacağımız, var olan çözümleri nasıl anlatacağımız, yeni çözümleri nasıl üreteceğimizi hep birlikte tartışacağımız çok kıymetli 2 günü gerçekleştireceğiz. Ardından 9 Eylül'de partimizin ve düşman ordularının Ege ve Akdeniz'e dökülmesinin yıl dönümünde önemli bir tarihsel sahipleniş ve vurguyla yapılacak ilk seçimlerde birinci parti olan CHP'nin birlik ve beraberlik içinde bu süreci tamamladığını dostlara büyük bir kıvançla, dost olmayanlara da derin kaygıyla hissettireceğiz."

CHP'nin diğer partilerden çok önemli bir farkının bulunduğunu, kurultaylarının da farklı olduğunu anlatan Özel, "Bizim kurultaylarımızın özelliği liderlerden talimat almaz, liderlerin dediğini yapmaz, liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefes almadan dinlemez. Bizim CHP kurultayları görev almaz, görev verir." dedi. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki Sivas Kongresi'nin mandayı, himayeyi reddetme, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme görevi verdiğini anımsatan Özel, "1972 kurultayı Bülent Ecevit'i genel başkan seçmiş, ona partimizi işçilerle, üretenlerle, ezilenlerle, hak arayanlarla buluşma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevi vermiştir. 5 Kasım kurultayında bizlere verilen görev de partimizin önünü açacak bir değişimi sağlamak ve önce yerel seçimlerde ardından genel seçimlerde birinci parti olma görevidir." diye konuştu.

Özel, görevi kurultaydan ve kurultay delegelerinden aldıklarını belirterek, gençlerin ve kadınların daha fazla yer bulduğu, bilime inanan, sokağın sesini duyan bir anlayışla yerel seçimlere gittiklerini dile getirdi. - "Hedefimiz yerel seçimlerde aldığımız yüzde 38'lik oyu yüzde 50'nin üzerine çıkartmak" Kurultaydan aldıkları ilk görevi başarıyla tamamladıklarını aktaran Özel, yerel seçimlerde CHP'yi birinci parti yaptıklarını vurguladı. Örgütün ve milletin beklentilerine göre demokratik bir tüzük yapmanın kendilerine düşen yeni görev olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmak ve o programı kısa süre içerisinde hayata geçirmek ve yeni bir kongreyle yürürlüğe sokmak, kısır kavgalar ve şahsi tartışmalarla değil, nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürütmek istiyoruz. Milletin gündeminden başka bir gündemi konuşmadan, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içerisinde genel seçimlere gitmek, özgüvenli siyasetimizden ödün vermeden geleceğe yürümek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ilk genel seçimlerde iktidar yapmaktır. Türkiye'nin birinci partisinin rakibi artık diğer siyasi partiler değildir. Hedefimiz yerel seçimlerde aldığımız yüzde 38'lik oyu yüzde 50'nin üzerine çıkartmak için milletle kurduğumuz bağı çok daha güçlü hale getirmektir. Diğer partilerin hedefi bize ulaşmak, bizim hedefimiz ise kendi başarı çıtamızı daha da yukarıya çıkartmaktır."

Özel, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, "Milleti bölerek ve ayrıştırarak iktidarda kalma dönemi kapanmak üzeredir. Çünkü onların karşısında artık milletin hakkının yegane savunucusu olan bir CHP ve Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan Türkiye İttifakı vardır." değerlendirmesinde bulundu. - "Hedef Avrupa Birliği'ne tam üyelik" Türkiye'nin gitmekte olan bir hükümetin neden olduğu ağır sıkıntılar içerisinde olduğunu savunan Özel, "Emekliler, asgari ücretliler, üreticiler 'geçinemiyoruz' diye feryat etmekte, sokaktan ve meydanlardan ses yükseltmektedirler. Ancak biz 'iktidar başarısız olursa biz iktidar oluruz' diye beklemedik, beklemiyoruz, beklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel, iktidara milletin güvenini kazanarak, rızasını alarak ve iktidarın en güçlü alternatifi, milletin gönlündeki tek umut olarak yürüyeceklerini belirterek, şöyle devam etti: "Bizim her soruna doğru bir tespitimiz ve doğru bir çözüm önerimiz mevcuttur. Bizlere düşen partimizin her alandaki tutumunun önerisini 81 ilde, 86 milyon vatandaşımıza ulaştırmaktır. Bunun için görevin en ağırı ne genel başkanda ne grup başkanvekillerinde ne parti meclis üyelerinde ne milletvekillerinde. Bu görevin esas yükü çok güvendiğimiz, çok inandığımız sizlerde, CHP örgütündedir. Bugün CHP tüm mikro sorunların yanı sıra Türkiye'nin önüne makro bir hedef koymaktadır. O hedef Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefidir. Hedefimiz Balkan coğrafyasıyla, Türkiye Cumhuriyetleri ile en iyi ilişkileri yeniden kurmak ve en ileri noktaya getirmektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile olan ilişkilerimizi aynı milletin farklı devletleri olduğu gerçeğini inkar etmeden ancak üstenci, buyurgan bir dille değil, dost ve kardeş bir ülke bağıyla oluşturmak ve sürdürmektir. Diğer yandan Rusya ve Çin gibi güçlü devletlerle diplomatik ilişkilerin en iyi şekilde geliştirilmesi, en üst noktaya getirilmesi ve sürdürülmesi partimizin iktidar yürüyüşünde de iktidarı boyunca da terk etmeyeceği bir yol haritasıdır."

Özel, 32'si Avrupa'da toplamda 77 partinin bulunduğu sosyalist enternasyonalde partilerinin AB mücadelesine tam destek vereceğini, hiçbir üye partinin çekimser kalmadığı bir metinle kayıt ve imza altına alındığını söyledi. - "İktidar yürüyüşümüz Sivas'tan başlıyor" Pusulası millet olan CHP'nin hedefinin güçlü, zengin, dünyayla barışık ve dünyayla yarışan, AB'ye tam üye olmuş bir Türkiye olduğunu belirten Özel, konuşmasını şöyle tamamladı: "105 yıl sonra yeniden Sivas'tayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yerel seçimlerde olduğu gibi yeniden birinci parti yapmanın hedefiyle birlikte yan yanayız, kol kolayız, omuz omuzayız. Yol haritamızı belirlemek, en demokratik tüzüğü yapmak, Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi taahhüt edeceğimiz program değişikliklerini başlatmak üzere sayın genel başkanlarımı, kurultay delegelerimi, grup başkanvekillerimi, milletvekillerimi, parti meclis üyelerimi, tüm belediye başkanlarımı ve tüm kurultay delegelerimizi iktidar yürüyüşüne ilk adımı atmak üzere Ankara'ya davet ediyorum. Sizleri Ankara'ya davet ediyorum, kalkın Ankara'ya gidelim, partimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapalım. İktidar yürüyüşümüz Sivas'tan başlıyor, Ankara'da devam ediyor. Çankaya'da bir CHP'li cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar, Ankara'ya gidiyoruz, iktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz."