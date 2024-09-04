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        14. TransAnatolia Ralli Raid yarışının Sivas etabı tamamlandı

        Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 17:48 Güncelleme: 04.09.2024 - 17:50
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        14. TransAnatolia Ralli Raid yarışının Sivas etabı tamamlandı
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        Türkiye'de 15 kentin sınırından geçecek 14. TransAnatolia Rally Raid yarışının Sivas etabı sona erdi.

        TransAnatolia Rally Raid’in üçüncü gününde Kayseri Erciyes’teki kamp alanından start alan yarışmacılar, sırasıyla Felahiye, Çandır, Çayıralan, Çubuk'u geçerek toplam 382 kilometrelik parkur sonunda Sivas’a ulaştı.

        Etabıu Castrol Power 1 motosiklet kategorisinde Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 8 saat 55 dakika 19 saniye ile birinci, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 9 saat 13 dakika 3 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 9 saat 29 dakika ile günü üçüncü tamamladı.

        Otomobil klasmanında ise etabı, SSV kategorisinde Büyük Britanya ve Fransa’dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 9 saat 55 dakika 9 saniye ile birinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi 10 saat 52 dakika 43 saniye ile ikinci, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 10 saat 53 dakika ile günü üçüncü tamamladı.

        Kamyon kategorisinde ise Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 16 saat 40 dakika ile günü tamamladı.

        Yarışın en uzun ikinci etabı olan Erciyes-Sivas parkurunda, motosiklet klasmanında İtalya’dan katılan Andrea Goggi, geçirdiği kaza sonrası omzunda oluşan çıkık nedeniyle yarışı bıraktı. Otomobil klasmanında ise Alican Eriç ve Ergün Örentel ikilisi, 1. etapta rota dışına çıktıklarını fark edip, geri dönerlerken araçları devrildi. Takla atan araçtakilerin sağlık durumları iyi olduğu ve yarışa devam edecekleri belirtildi.

        Yarış Sivas-Tunceli etabıyla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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