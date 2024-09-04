Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta fuar açılışında konuştu:

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz. Bu konuda hükümetin çalışmaları var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 21:33 Güncelleme: 04.09.2024 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Sivas'ta fuar açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz. Bu konuda hükümetin çalışmaları var." dedi.

        Destici, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hamidiye Millet Bahçesi'nde düzenlenen 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda yaptığı konuşmada, kendisinin de köylü çocuğu ve çiftçilik yapan bir kişi olduğunu söyledi.

        Çiftçilerin yaşadığı zorlukları bildiğini belirten Destici, "Eğer kendiniz üretemiyorsanız paranızla dahi dışarıdan alamazsınız. Ne gibi savunma sanayi gibi. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşadık, bomba vermediler uçaklarımızın bombası bitti. Kendimiz üretmek zorundayız ve üretiyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

        Pandemi döneminde de parayla dahi aşı ve ilaç almanın zorluklarının yaşandığını anımsatan Destici, "En az kendi kendinize yetecek kadar kendiniz üretmek zorundasınız." diye konuştu.

        - "Tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz"

        Destici, üçüncü önemli unsurun ise gıda olduğuna dikkati çekerek, "Pandemide gördük, bir anda buğday fiyatları fırladı, paran olsa bile temin edemiyorsun. Çünkü her ülke önce kendisini ve vatandaşını düşünüyor. Bunun için biz tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Son dönemlerde tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığının da bir gerçek olduğunu vurgulayan Destici, bu desteklerin daha da artırılması gerektiğini dile getirdi.

        Destici, çiftçinin ve üretim yapanların kullandığı mazottan özel tüketim vergisi alınmaması, tarıma ve hayvancılığa yapılan desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

        - "Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek"

        Çiftçinin ve üretenin desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

        "Çoban meselesi, emek işçisi problemimiz var. Karadeniz'de fındık toplayanlar da işçi ücretlerinin çok yüksekliğinden şikayetçi. Burada pancar söktürenler de soğan söktürenler de aynı. Önceden işçi gideri diye bir kalem yoktu çünkü her aile kendi işini görürdü. Kendi tarlasını eker, biçimini yapar ve kendi pancarını sökerdi. Ama bugün öyle değil, işçi maliyetleri çok yüksek bir seviyede. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Çoban ihtiyacıyla ilgili biz de sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken bir takım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz.

        Bu konuda hükümetin çalışmaları var, geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bizi ziyaret ettiğinde bu konu da gündemimizdeydi. Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var."

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise çiftçilerin sorunlarından bahsederek, tarım ve hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini söyledi.

        Açılışın ardından Destici ve Karasu ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun ile diğer davetliler, fuarda yer alan İlçeler Sergisi'ni gezerek yöresel lezzetlerden tattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        ABD'nin o iddiasını reddetti
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Sivas'ta seyir halindeki kamyonet yandı
        Sivas'ta seyir halindeki kamyonet yandı
        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta okul açılışına katıldı
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta okul açılışına katıldı
        Sivas'ta devrilen otobüsün kazadan 1 saat önce denetlendiği ortaya çıktı
        Sivas'ta devrilen otobüsün kazadan 1 saat önce denetlendiği ortaya çıktı
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışmasına il...
        Sivas Belediye Başkanı Uzun'dan Atatürk Anıtı'ndaki temizlik çalışmasına il...
        Sivas'ta hayırsever desteğiyle 24 derslikli okul yapılacak
        Sivas'ta hayırsever desteğiyle 24 derslikli okul yapılacak