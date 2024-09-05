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        Sivas'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 05.09.2024 - 13:49
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        Sivas'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Mücahit Yancı (35) yönetimindeki 58 ACD 085 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Tecer köprüsü yakınlarında dereye devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yancı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Ulaş İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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