Sivas'ta devrilen otobüsün kazadan 1 saat önce denetlendiği ortaya çıktı

Araç ve şoförün belgelerini kontrol eden ekipler, yolculara emniyet kemerlerini taktırdı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya karışan yolcu otobüsünü kazadan yaklaşık 1 saat önce Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde önceki gün devrilen ve 24 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

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