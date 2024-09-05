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        Sivas'ta devrilen otobüsün kazadan 1 saat önce denetlendiği ortaya çıktı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde önceki gün devrilen ve 24 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:34 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:38
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        Sivas'ta devrilen otobüsün kazadan 1 saat önce denetlendiği ortaya çıktı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde önceki gün devrilen ve 24 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün, kazadan 1 saat önce trafik ekiplerince denetlendiği ve tüm yolculara emniyet kemeri taktırıldığı ortaya çıktı.

        Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, kazaya karışan yolcu otobüsünü kazadan yaklaşık 1 saat önce Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

        Araç ve şoförün belgelerini kontrol eden ekipler, yolculara emniyet kemerlerini taktırdı.

        Yolcuların kaza sırasında emniyet kemerlerinin takılı olmasından dolayı kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirtildi.

        Cafer Kılıç yönetimindeki 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsünün 3 Eylül'de Sivas-Erzincan kara yolu Çukuryurt mevkisinde devrilmesi sonucu 24 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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