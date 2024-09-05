Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarı saha çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj ile Samuel Moutoussamy yer almadı.