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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 19:46 Güncelleme: 05.09.2024 - 19:53
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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Net Global Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarı saha çift kale maç yaptı.

        Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Emre Gökay, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj ile Samuel Moutoussamy yer almadı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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