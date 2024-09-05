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        Sivas'ta seyir halindeki kamyonet yandı

        Sivas'ta seyir halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:25 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:32
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        Sivas'ta seyir halindeki kamyonet yandı
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        Sivas'ta seyir halindeyken yanan kamyonette hasar oluştu.

        Sivas-Kayseri kara yolunun Ayli köyü yakınlarında, Mehmet Bozkurt yönetimindeki 58 AFU 118 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü kamyoneti durdurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

        Bozkurt'un kamyoneti Nevşehir'den yeni satın aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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