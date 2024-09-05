Sivas'ta seyir halindeki kamyonet yandı

Sivas-Kayseri kara yolunun Ayli köyü yakınlarında, Mehmet Bozkurt yönetimindeki 58 AFU 118 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

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