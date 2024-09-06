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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:33
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        Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.Ö. yönetimindeki 60 ACH 474 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçağıl köyü yakınlarında, R.B'nin kullandığı 44 AAC 814 plakalı otomobille çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile M.Ö'nün aracındaki E.D. yaralandı.

        Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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