Hafik'te doğal gaz çalışmaları yıl sonunda tamamlanacak

Hafik Belediye Başkanı Habip Görler, ilçede yıl sonuna kadar abonelere doğal gaz verilmesinin planlandığını söyledi.

Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Görler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana caddelerde doğal gaz çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yaklaşık 2 kilometrelik bu alanın asfaltlanma çalışması kısa sürede tamamlanacak.” dedi.

Doğal gaz çalışması yapılan bölgelerde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Görler, şunları kaydetti: