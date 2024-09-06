Sivas'ta Yıldız Belediye Başkanı Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

Sivas'ta merkeze bağlı Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden şahsım ve belediye meclis üyelerim olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."