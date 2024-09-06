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        Sivas'ta Yıldız Belediye Başkanı Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti

        Sivas'ta merkeze bağlı Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:10
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        Sivas'ta Yıldız Belediye Başkanı Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
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        Sivas'ta merkeze bağlı Yıldız beldesi Belediye Başkanı Ali Aydemir, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

        Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi’nden şahsım ve belediye meclis üyelerim olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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