Ulaş'ta Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali düzenlendi

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer de çocuklarla bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu.

Ulaş Belediyesi Düğün Salonu'ndaki festivale katılan her yaştan çocuk, ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

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