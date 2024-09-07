Ulaş'ta Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali düzenlendi
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali gerçekleştirildi.
Ulaş Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla festival düzenlendi.
Ulaş Belediyesi Düğün Salonu'ndaki festivale katılan her yaştan çocuk, ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer de çocuklarla bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu.
Festivale katılan çocuklara hediye verildi.
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