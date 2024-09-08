Sivas'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Çaytarla'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Adem Uzun, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden Çaytarla için Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.

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