Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Bu arada kentte yaşayan down sendromlu Tamer Yazıcı, antrenmanı ziyaret ederek, teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla tanıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalıştı.

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