Koyulhisar'da sel nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Kalınpınar Yaylası'nda sel nedeniyle bir aracın da mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce kapanan yollarımız kısa süre içerisinde ulaşıma açılmış, mahsur kalan araç kurtarılmıştır." ifadesine yer verildi.

Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ortaköy, Kızılelma, Kavacık, Küplüce, Güzelyurt, Yenice, Aksu, Ballıca, Çandır, Gümüşlü ve Kurşunlu köylerine ulaşım sağlayan yolun, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

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