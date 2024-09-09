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        Koyulhisar'da sel nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle kapanan grup köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 09.09.2024 - 09:29
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        Koyulhisar'da sel nedeniyle kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde sel nedeniyle kapanan grup köy yolunun yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Koyulhisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ortaköy, Kızılelma, Kavacık, Küplüce, Güzelyurt, Yenice, Aksu, Ballıca, Çandır, Gümüşlü ve Kurşunlu köylerine ulaşım sağlayan yolun, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

        Kalınpınar Yaylası'nda sel nedeniyle bir aracın da mahsur kaldığı aktarılan açıklamada, "İlçe Özel İdare Müdürlüğümüzce kapanan yollarımız kısa süre içerisinde ulaşıma açılmış, mahsur kalan araç kurtarılmıştır." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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