Sivas'ta park halindeki otomobil yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi otoparkında park halindeki bir otomobilden duman çıktığını görenler itfaiyeye bilgi verdi.

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