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        Sivas'ta park halindeki otomobil yandı

        Sivas'ta hastane otoparkında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:48
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        Sivas'ta park halindeki otomobil yandı
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        Sivas’ta hastane otoparkında yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi otoparkında park halindeki bir otomobilden duman çıktığını görenler itfaiyeye bilgi verdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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