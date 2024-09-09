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        Sivas'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı

        Sivas'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:51 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:51
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        Sivas'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladı
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        Sivas'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Reşit Akif Paşa İlkokulu'nda düzenlenen tören, Tunceli Ovacık’ta görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

        Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

        Yener, daha sonra ilk ders zilini çalarak yeni eğitim öğretim yılının startını verdi.

        Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Yener, daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere başarı diledi.

        Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinin "Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olduğunu belirten Yener, “Türk ve Filistin halkları kardeştir. Çanakkale’de dedelerimizle birlikte savaşan Filistinli kardeşlerimiz, bugün de aynı ruhla vatan mücadelesi veriyor. Kalbimiz, dualarımız, desteğimiz onlarla." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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