Sivas'ta CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Sivas'ta CHP İl Başkanlığı tarafından partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sivas'ta CHP İl Başkanlığı tarafından partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
CHP İl Sekreteri Fevzi Ercil ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ercil burada yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığını söyledi.
Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütünün 101. yaşını kutladığını belirten Ercil, "Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi Türkiye tarihidir." dedi.
CHP'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Ercil, "Kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız CHP'yi Türkiye’nin birinci partisi yapmıştır. Genel Başkanımız Özgür Özel ile geleneği geleceğe taşıyacak ve ülkemize hak ettiği refahı birlikte getireceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.