Sivas'ta CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Sivas'ta CHP İl Başkanlığı tarafından partilerinin kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

CHP İl Sekreteri Fevzi Ercil ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ercil burada yaptığı açıklamada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andığını söyledi.

Türkiye'nin en köklü ve en büyük örgütünün 101. yaşını kutladığını belirten Ercil, "Bu gurur hepimizindir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi Türkiye tarihidir." dedi.