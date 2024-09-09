Sivas'ta çıkan yangında 40 arı kovanı zarar gördü

40 kovan arısı zarar gören ve yangına müdahale eden Akpınar'ın ayak ve ellerinde yanık oluştu.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan anız yangınında 40 arı kovanı zarar gördü, yangına müdahale eden arıcının el ve ayaklarında yanık oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.