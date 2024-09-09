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        Sivas'ta seyir halindeki kamyon yandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:41
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        Sivas'ta seyir halindeki kamyon yandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu.

        Medet Doğan yönetimindeki yol yapım şirketine ait 34 CVB 67 plakalı kamyon, Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunun Arpacı köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Doğan, aracını durdurarak çevredekilerden yardım istedi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, bölgedeki iş makineleri yardımıyla kum dökülerek söndürülmeye çalışıldı. Yangın, olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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