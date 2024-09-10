Suşehri ve Ulaş'ta okul servisleri denetlendi

Sivas'ın Suşehri ve Ulaş ilçelerinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Suşehri Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından taşımalı eğitim kapsamında taşıma yapacak şoförlere Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda seminer verildi.

Trafik ekipleri daha sonra taşımalı eğitim yapan servis araçları ile şoförlerin evraklarını denetledi.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, kendilerine emanet edilen çocukların huzurlu ve güvenli eğitim almaları için çaba gösterdiklerini söyledi.