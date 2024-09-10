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        Divriği'nin tarihi ve kültürel mirası albüm haline getirildi

        Sivas'ın Divriği ilçesinin tarihi ve kültürel mirası albüm haline getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:04
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        Divriği'nin tarihi ve kültürel mirası albüm haline getirildi
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        Sivas'ın Divriği ilçesinin tarihi ve kültürel mirası albüm haline getirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ve Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim AŞ katkılarıyla yayımlanan, "Anadolu'nun Eşsiz Mirası Divriği Albümü"nün tanıtımı yapıldı.

        Kitabın tanıtım programında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, paha biçilmez kültür değerleri ve tabiat harikalarıyla donanmış Divriği ilçesini Sivas’ın yayın arşivine kazandırdıklarını belirtti.

        Valilik olarak birçok yayını okurlarla buluşturduklarını ve bu eserlerle ilgili de güzel geri dönüşler aldıklarına dikkati çeken Şimşek, hem şehir kitaplığını hem de ülkedeki tüm kütüphaneleri bu eserlerle buluşturarak ilin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Sivas Yöresinde Geleneksel Giyim Kuşam, Sivas’ın Cumhuriyet Albümü, Bozkırda Yükselen Tarih Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi eserlerin büyük beğeniyle karşılandığını ve kısa sürede tükenen eserler arasında yerini aldığını aktaran Şimşek, "Anadolu'nun Eşsiz Mirası Divriği Albümü, büyük emeklerle hazırlanarak Sivas’ın yayın arşivine kazandırıldı." ifadelerini kullandı.

        Albümde 230 fotoğrafın bulunduğu, görseller ve alt yazılarıyla okuyucuların beğenisine sunulduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Sivas Valiliği olarak amacımız, ilimizin zenginliklerini tanıtmak, yurt içi ve yurt dışından insanların ilgisini Sivas’a çekmek ve ilimizin cazibesini arttırmaktır. Kitabın hazırlanarak yayınlanmasında emeği geçen herkese, destek veren kurumlara teşekkür ediyor, 200 sayfalık bu eserin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Sivas Valiliğinin kültür hizmeti olan kitabı edinmek isteyenler, Sivas Hizmet Vakfının lisans öğrencilerine yönelik başlattığı burs kampanyasına, bir aylık burs bedeli karşılığı olan 1000 lira ile katılmaları halinde kendilerine "Anadolu’nun Eşsiz Mirası Divriği" albümünden 1 adet hediye edilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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