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        Sivas'ta kaybolan koyunları AFAD ekipleri buldu

        Sivas'ta sürüden ayrılan ve kayıp ihbarı verilen 31 koyundan 20'si canlı, 11'i ise telef olmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:05 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:11
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        Sivas'ta kaybolan koyunları AFAD ekipleri buldu
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        Sivas'ta sürüden ayrılan ve kayıp ihbarı verilen 31 koyundan 20'si canlı, 11’i ise telef olmuş halde bulundu.

        İl merkezi Tavra deresi mevkinde hayvanlarını otlatan kişi koyunları kaybolunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler tarafından bölgede havadan ve karadan yapılan aramada kaybolan 31 koyundan 20'si canlı, 11'i ise telef olmuş halde buldu.

        Canlı bulunan koyunlar sahibine teslim edilirken, telef olan koyunların kurt saldırısına uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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