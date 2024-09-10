Sivas'ta kaybolan koyunları AFAD ekipleri buldu

Ekipler tarafından bölgede havadan ve karadan yapılan aramada kaybolan 31 koyundan 20'si canlı, 11'i ise telef olmuş halde buldu.

Sivas'ta sürüden ayrılan ve kayıp ihbarı verilen 31 koyundan 20'si canlı, 11’i ise telef olmuş halde bulundu.

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