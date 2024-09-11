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        Sivas'ta drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

        Sivas'ta aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:45 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:45
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        Sivas'ta drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza
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        Sivas'ta aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi otoparkında aracıyla drift yaptığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Kamera kayıtlarından kimliği belirlenen sürücü yakalandı.

        Sürücüye 32 bin 233 lira idari cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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