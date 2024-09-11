Sivas'ta drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Sürücüye 32 bin 233 lira idari cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi otoparkında aracıyla drift yaptığı tespit edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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