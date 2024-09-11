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        Suşehri'nde Bakliyat Eleme ve Ayıklama Tesisi hizmete açıldı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Bakliyat Eleme ve Ayıklama Tesisi hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:49 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:55
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        Suşehri'nde Bakliyat Eleme ve Ayıklama Tesisi hizmete açıldı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Bakliyat Eleme ve Ayıklama Tesisi hizmet vermeye başladı.

        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe olarak yaptırılan tesiste incelemelerde bulundu.

        Tesiste, nohut ve fasulye eleme ve ayıklamasının yapıldığını söyleyen Kayaoğlu, "Çiftçilerimizin hizmetine sunduğumuz eleme ve ayıklama tesisi ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun. Tesisimizde Suşehri başta olmak üzere İmranlı, Koyulhisar ve Akıncılar ilçelerimizden de çiftçilerimiz ürünlerini getirerek eleme ve ayıklamasını yaptırmaktadırlar." dedi.

        Belediye bünyesinde ürün paketleme tesisinin de bulunduğunu belirten Kayaoğlu, "Makinelerimiz hazır, bazı eksikleri bulunmaktadır. Onları da kısa sürede tamamlayacağız. Paketleme tesisini de çiftçilerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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