Ulaş'ta 4-6 yaş Kur'an kursu eğitimi başladı

Öğrencilere oyuncak hediye eden İçli, "Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olması diliyorum. Öğrencilerimize ve öğreticilerimize başarılar diliyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kur'an kursunu ziyaret ederek, kurs hakkında bilgi aldı.

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