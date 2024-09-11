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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:33
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        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, hız koşularının ardından gol vuruşu ve taktik çalıştı.

        Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK arasında BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

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