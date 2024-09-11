Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, hız koşularının ardından gol vuruşu ve taktik çalıştı.

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