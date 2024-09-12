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        Ulaş'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:41
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        Ulaş'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesindeki etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gül, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

        Ulaş'ın eğitimde başarılı olması için çalışacaklarını söyleyen Gül, "Bu tarihi günün coşkusunu, yeni nesillerin yetişmesinde bir ilham kaynağı olarak görecek ve bu mirası her adımda yaşatacağız." dedi.

        Gül, Ulaş'ta eğitim öğretim yılının başlangıcını heyecanla karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İdareci, öğretmen ve okul çalışanlarımızla büyük bir aile olarak yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyoruz. Ulaş eğitim ailesi olarak milli ve manevi değerlerimizin ışığında, bilgiye ve öğrenmeye duyduğumuz derin istekle asil milletimizin evlatlarına olan sarsılmaz inancımızla yeni bir eğitim öğretim yılını karşılamanın gururunu yaşıyoruz."

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