Ulaş'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki etkinlik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gül, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Ulaş'ın eğitimde başarılı olması için çalışacaklarını söyleyen Gül, "Bu tarihi günün coşkusunu, yeni nesillerin yetişmesinde bir ilham kaynağı olarak görecek ve bu mirası her adımda yaşatacağız." dedi.