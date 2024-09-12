Akıncılar'da mısır tarlasında 87 kök kenevir ele geçirildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilen 87 kök kenevir ele geçirdi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilen 87 kök kenevir ele geçirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye sırasında Ortaköy'de B.I'nın (48) mısır tarlasına 87 kök kenevir ekildiğini tespit etti.
Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, 617 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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