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        Ulaş Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:57 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:42
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        Ulaş Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri asfalt çalışmalarına devam ediyor.

        Ulaş Belediyesi Hürriyet Mahallesi okullar bölgesinde asfalt çalışması yaptı.

        Çalışmaları inceleyen Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, asfaltlamanın belirlenen program dahilinde yapıldığını söyledi.

        İlbey, çalışmaların hayırlı olmasını temenni ederek, "İlçede tüm mahallelerin yolları tek tek inceleniyor. İhtiyaca yönelik asfaltlanıyor ya da kilit parke taşı döşeniyor." dedi.

        Mevsim şartları elverdiği sürece çalışmaların devam edeceğini aktaran İlbey, "Ulaş'a hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımızın daha rahat etmesi için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

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