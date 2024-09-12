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        Ulaş Kaymakamı Zafer köylerde sorunları dinliyor

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer köy gezileri kapsamında Kertmekaracaören köyünde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:59
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        Ulaş Kaymakamı Zafer köylerde sorunları dinliyor
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        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer köy gezileri kapsamında Kertmekaracaören köyünde incelemede bulundu.

        Zafer, köy muhtarı Mustafa Çipil'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşların görüş ve talepleri dinledi.

        Köydeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirten Zafer, daha sonra köyde bulunan özel bir firmaya ait maden sahasını inceledi.

        Ziyaretlerinde Kaymakam Zafer'e İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve kurum personeli Abuzer Öztürk eşlik etti.

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        Galeri

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