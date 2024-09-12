Ulaş Kaymakamı Zafer köylerde sorunları dinliyor

Ziyaretlerinde Kaymakam Zafer'e İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve kurum personeli Abuzer Öztürk eşlik etti.

Köydeki yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirten Zafer, daha sonra köyde bulunan özel bir firmaya ait maden sahasını inceledi.

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