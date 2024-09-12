Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Suşehri Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Mahmut Fazıl Yıldız başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, Yazı İşleri Müdür Ahmet Değerli ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Toplantıda, 2024 yılı yatırım programları ile köylerin sorunları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
        Biden Trump şapkası taktı
        Biden Trump şapkası taktı
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        Şans oyunundan da umudu kesiyoruz
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"

        Benzer Haberler

        Ulaş Kaymakamı Zafer köylerde sorunları dinliyor
        Ulaş Kaymakamı Zafer köylerde sorunları dinliyor
        Ulaş Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        Ulaş Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor
        Akıncılar'da mısır tarlasında 87 kök kenevir ele geçirildi
        Akıncılar'da mısır tarlasında 87 kök kenevir ele geçirildi
        Ulaş'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Ulaş'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Ulaş'ta 4-6 yaş Kur'an kursu eğitimi başladı
        Ulaş'ta 4-6 yaş Kur'an kursu eğitimi başladı