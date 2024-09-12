Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Suşehri Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Mahmut Fazıl Yıldız başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, Yazı İşleri Müdür Ahmet Değerli ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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