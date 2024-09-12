Akıncılar'da hamur kurutma tesisi hizmete başladı

Hamurdan çeşitli ürünler elde ederek satışa sunduklarını dile getiren Sevinç, "Belediyemiz tarafından kurulan tesis ilçe halkımıza hizmet veriyor. Ayrıca burada üretim yapan ev hanımlarımız ilçe ekonomisine ve belediye bütçesine katkı sağlıyor." dedi.

Sonbaharın gelmesiyle kış hazırlıklarının başladığını belirten Sevinç, tesiste hamur işleme, kurutma ve pişirme işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

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