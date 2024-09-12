Sivas'ta plaka tanıma sistemi panosuna çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
M.Y. (60) yönetimindeki 06 BG 2553 plakalı otomobil, Koyulhisar-Reşadiye karayolunun Gökdere köyü girişinde plaka tanıma sistemi panosuna çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulanan Ö.Y. (48), S.Y. (45), H.Y. (60) ve G.Y. (75) yaralandı.
Yaralılar Koyulhisar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.
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