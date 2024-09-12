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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:41
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        H.A. (37) yönetimindeki 63 EK 883 plakalı otomobil ile A.Ş. (20) idaresindeki 60 YC 053 plakalı otomobil, Örencik köyü yakınlarında çarpıştı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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