Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
H.A. (37) yönetimindeki 63 EK 883 plakalı otomobil ile A.Ş. (20) idaresindeki 60 YC 053 plakalı otomobil, Örencik köyü yakınlarında çarpıştı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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