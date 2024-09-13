Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçı öncesi Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.
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