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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:03
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, Gaziantep FK maçı öncesi Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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