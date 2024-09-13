Ulaş'ta servis şoförlerine eğitim verildi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde İlçe Emniyet Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri servis şoförlerine trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar, öğrencilerin trafik kurallarına göre indirip bindirilmesi, taşıma servis araçlarının periyodik kontrolleri, davranış kuralları hususlarında bilgi verdi.

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