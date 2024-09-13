Suşehri'nde İlköğretim Haftası kutlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Hürriyet İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nun ortaklaşa kullandığı okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "2024-2025 eğitim yılını inşallah sorunsuz ve başarılı şekilde hep birlikte tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız ilçemizdeki eğitim çıtasını üst seviyelere çıkartmaktır." dedi

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise belediye olarak eğitim yuvalarına ve öğrencilere her türlü destek vereceklerini söyledi.