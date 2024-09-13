Suşehri'nde İlköğretim Haftası kutlandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.
Hürriyet İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nun ortaklaşa kullandığı okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.
Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "2024-2025 eğitim yılını inşallah sorunsuz ve başarılı şekilde hep birlikte tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız ilçemizdeki eğitim çıtasını üst seviyelere çıkartmaktır." dedi
Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise belediye olarak eğitim yuvalarına ve öğrencilere her türlü destek vereceklerini söyledi.
Programa Suşehri Jandarma Komutanı Osman Tuncer, İlçe Emniyet Müdürü Abdulkadir Ersoy, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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