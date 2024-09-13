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        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:27 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:27
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        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, pas ve taktik çalıştı.

        Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri, antrenmanın bir bölümünü takip etti.

        Maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00’de BG Grup 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

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