Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Zara'da çocuk festivali düzenlendi

        Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:51 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zara'da çocuk festivali düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.

        Zara Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen festival Millet Bahçesi'nde yapıldı.

        Çocuk oyun parkurlarında oyun oynama imkanı bulan çocuklar sihirbazlık, kukla, kostüm gösterileri ile eğlendi.

        Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, çocuklara farklı bir gün yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

        Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Çelik, "Daha önce 2 yıl üst üste yaz tatili başlangıcında karne hediyesi olarak düzenlediğimiz çocuk festivalimizi bu yıl okulların açılması dönemine denk getirdik. Çocuklarımız yeni eğitim ve öğretim yılına eğlenerek girmiş oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Şarkışla'da koç festivali düzenlendi
        Şarkışla'da koç festivali düzenlendi
        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
        Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır
        Suşehri'nde İlköğretim Haftası kutlandı
        Suşehri'nde İlköğretim Haftası kutlandı
        Suşehri'nde yol açma çalışmaları sürüyor
        Suşehri'nde yol açma çalışmaları sürüyor
        Ulaş'ta servis şoförlerine eğitim verildi
        Ulaş'ta servis şoförlerine eğitim verildi
        Akıncılar'da sulama kanalları temizlendi
        Akıncılar'da sulama kanalları temizlendi