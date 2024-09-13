Zara'da çocuk festivali düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen festival Millet Bahçesi'nde yapıldı.

Çocuk oyun parkurlarında oyun oynama imkanı bulan çocuklar sihirbazlık, kukla, kostüm gösterileri ile eğlendi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, çocuklara farklı bir gün yaşatmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten Çelik, "Daha önce 2 yıl üst üste yaz tatili başlangıcında karne hediyesi olarak düzenlediğimiz çocuk festivalimizi bu yıl okulların açılması dönemine denk getirdik. Çocuklarımız yeni eğitim ve öğretim yılına eğlenerek girmiş oldu." dedi.